Alt ligden haberler

YASİN İDDİALI



Samsunspor'un yıldızı Yasin Öztekin, sosyal medya hesabından "Sezon şimdi başlıyor" paylaşımı yaptı. Son haftalarda performansını yükselten Yasin, takım olarak inanmışlıklarını dile getirdi.



ALTAY KARARLI



5 defa play-off'a kalmasına rağmen 1 kez bile başarılı olamayan Altay, şeytanın bacağını kırmak istiyor. Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Camiamın 18 yıllık hasretine son vereceğiz" diye konuştu.



'GÜVENİM TAM'



Play-off yarı finalinde Samsun'la eşleşen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Oyun sistemimiz ve kurgumuzun iyi işlemesiyle bu noktaya geldik. Takımıma güvenim tam" diye konuştu.



HEDEF BELLİ



Sezonu 13. sırada tamamlayan Balıkesirspor'da Başkan Ümit Arslan, yeni sezon hedefini belirledi: "Balıkesirspor'u daha güçlü ve dinamik bir kadroyla taraftarımıza ve halkımıza izleteceğiz."



TARİHE GEÇTİ



3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor, Avrupa liglerinde bir sezonda deplasmanda en az gol yiyen takım olarak tarihe geçti. Yeşil- kırmızılılar, 15 maçta 4 gol yedi.



PLAY-OFF BAŞLIYOR



Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda play-off çeyrek final ilk maçları bugün oynanacak. 16.00'da başlayacak karşılaşmaların programı şöyle: 16.00: 24 Erzincan-Hekimoğlu, Ankara Demir-Kocaeli, Vanspor-Sakarya, Kırklareli-Kırşehir. Rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü oynanacak.



ŞAMPİYON DÖNDÜ



44 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen GZT Giresunspor, şehirde coşkuyla karşılandı. Yeşil-beyazlıları, burada futbolcuların aileleri, yöneticiler ve kulüp çalışanları karşıladı. Çotanaklar, üzeri açık otobüs eşliğinde tur atarken; vatandaşlar balkonlarından ve evlerinin önünden sevince ortak oldu.