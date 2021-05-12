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Alt ligden haberler

. Lig ve 3. Lig'den haberleri sizler için derledik.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Alt ligden haberler

YASİN İDDİALI

'un yıldızı , sosyal medya hesabından "Sezon şimdi başlıyor" paylaşımı yaptı. Son haftalarda performansını yükselten Yasin, takım olarak inanmışlıklarını dile getirdi.

ALTAY KARARLI

5 defa play-off'a kalmasına rağmen 1 kez bile başarılı olamayan , şeytanın bacağını kırmak istiyor. Teknik Direktör , "Camiamın 18 yıllık hasretine son vereceğiz" diye konuştu.

'GÜVENİM TAM'

Play-off yarı finalinde Samsun'la eşleşen 'da teknik direktör , "Oyun sistemimiz ve kurgumuzun iyi işlemesiyle bu noktaya geldik. Takımıma güvenim tam" diye konuştu.

HEDEF BELLİ

Sezonu 13. sırada tamamlayan 'da Başkan , yeni sezon hedefini belirledi: "Balıkesirspor'u daha güçlü ve dinamik bir kadroyla taraftarımıza ve halkımıza izleteceğiz."

TARİHE GEÇTİ

3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen , Avrupa liglerinde bir sezonda deplasmanda en az gol yiyen takım olarak tarihe geçti. Yeşil- kırmızılılar, 15 maçta 4 gol yedi.

PLAY-OFF BAŞLIYOR

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda play-off çeyrek final ilk maçları bugün oynanacak. 16.00'da başlayacak karşılaşmaların programı şöyle: 16.00: 24 Erzincan-Hekimoğlu, -Kocaeli, -Sakarya, Kırklareli-Kırşehir. Rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü oynanacak.

ŞAMPİYON DÖNDÜ

44 yıl sonra 'e geri dönen , şehirde coşkuyla karşılandı. Yeşil-beyazlıları, burada futbolcuların aileleri, yöneticiler ve kulüp çalışanları karşıladı. Çotanaklar, üzeri açık otobüs eşliğinde tur atarken; vatandaşlar balkonlarından ve evlerinin önünden sevince ortak oldu.

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