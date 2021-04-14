Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor - İstanbulspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Balıkesirspor - İstanbulspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

. Lig’in 30. haftasında Balıkesirspor, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:29
Balıkesirspor - İstanbulspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

. Lig'in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan konuk takım 2-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

12. dakikada sol kanattan Uygar Mert'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rroca meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
38. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Manaj'ın ceza sahası içine ortasında 'ın sert şutunu kornere gönderdi.
59. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Rroca'nın sert şutunu kaleci Atilla çeldi. Dönen topa Levent'in vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.
65. dakikada Enes İslam ceza sahası içinde Wellington tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arb Manaj topu filelere yolladı. 1-1
90+2. dakikada İstanbulspor'un kullandığı köşe atışında direkten dönen topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan xxx, xxx, xxx
Balıkesirspor: xx, xx, xx, xx ( dk. 46 x) xx), xx, Taşkın Çalış xx, Sedat Dursun xx, xx (Muhammed Ali Doğan dk. 90+3 ?), Enes İslam İlkin xx (Hasan Özkan dk. 75 x), Arb Manaj xx (Abdulkadir Özgen dk. 72 x), Muhammed Enes Durmuş xx (Doğa İşeri dk. 90+3 ?)
Yedekler: Yiğithan Kır, Oğuz Han Aynaoğlu, Mahatma Otoo, Anıl Taşdemir
Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Wellington xx, Mehmet Yeşil xx, Onur Ergün xx, Uygar Mert Zeybek xx (İbrahim Yılmaz dk. 72 x), Levent Ayçiçek xx (Eslem Öztürk dk. 83 ?), Melih Kabasakal xx, xx (Koray Kılınç dk. 90+3 ?), Ali Yaşar xx, Abazaj xx (Ethemi dk. 72 x), Mirkan Aydın xx (Etoga Atchom dk. 72 x)
Yedekler: Marin Ljubıc, , Berkay Görmez, Egehan Gök, Mehmet Uslu, Emir Gökçe
Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş
Goller: Eduart Rroca (dk. 12), Etoga Atchom (dk. 90+2) (İstanbulspor), Arb Manaj (dk. 65 pen.) (Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Roman Bezjak (dk. 90+2) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Mert Örnek, Birol Parlak, Cemal Kızılateş (Balıkesirspor), Wellington (İstanbulspor)

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