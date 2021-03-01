Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor 3-2 Adanaspor | MAÇ SONUCU

3-2 | MAÇ SONUCU

. Lig'in 24. haftasında sahasında 'u konuk etti. Kıran kırana geçen maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi oldu. Tuzlaspor 2-1 yenik sürdürdüğü maçı 79 ve 87. dakikalarda bulduğu gollerle kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 15:40
Tuzlaspor 3-2 Adanaspor | MAÇ SONUCU
. Lig'in 24. haftasında , iç sahada karşı karşıya geldiği 'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada 'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan 'ın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Burak ayaklarıyla çeldi.
20. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında 'in sert şutunu kaleci Haydar son anda tokatladı. Dönen topu Tuzlaspor savunması uzaklaştırdı.
32. dakikada kaleci Haydar'a baskı yapan topu kaparak ortaya çevirdi. Kale önünde topla buluşan Ozegovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
48. dakikada 'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan 'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
56. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kale önünde oluşan karambolde 'in yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1
69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan ortaya çevirdi. Arka direkte Ozegovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı takip ederek vuruşunu yaptı. Direkten oyun alanına dönen topa Atalay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
79. dakikada sağ taraftan 'in yaptığı ortada ön direkte Thuram kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Burak'ın müdahalesi ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
86. dakikada Canberk'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem penaltı olarak değerlendirdi.
87. dakikada Thuram'ın penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

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