Haberler TFF 1.Lig Samsunspor tahkime gidiyor!

tahkime gidiyor!

. Lig ekiplerinden , maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu. TFF'nin reddettiği başvuru üzerine kırmızı-beyazlı ekip konuyu tahkime taşıyacağını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 15:43
Samsunspor tahkime gidiyor!
, maçında 'nun (MHK) 'kural hatası' gerçekleştiğini teyit etmesine rağmen maçın tescil edilmesini 'na götürme kararı aldı.

(TFF), kural hatası yapılan Ümraniyespor – maçı ile ilgili kararını Samsunspor'a bildirdi. Samsunspor Kulübü ise MHK'nın maçta kural hatası yapıldığını teyit etmesine rağmen maçın tescil edilmesine itiraz edeceklerini açıkladı.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze 26 Şubat Cuma günü TFF Genel Sekreterliği'nden iletilen yazıda, 'nun 24 Şubat tarihli kararı bildirilmiştir. MHK'nın 31 Ocak tarihinde oynanan - müsabakasının 88. dakikasında kural hatası gerçekleştiğini teyit etmesine rağmen, TFF Yönetim Kurulu bahsi geçen müsabakanın sonucunun 2-2 olarak tescil edilmesine karar vermiştir. TFF'nin bu kararına karşı 'na itiraz edilecek olup, kulübümüz tarafından çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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