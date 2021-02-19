Çotanak destanı

EZE KUPAYI İSTİYOR
Keçiören'in golcüsü Emeka Eze, takımı şampiyonluğa taşımak istediğini söyledi. Nijeryalı, "Takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum. Gollerimle bunu başaracağız" diye konuştu.
EROĞLU İLK PEŞİNDE
Üst üste 3 maçını kazanan Altınordu, Adana maçına bu yıl ilk kez kez 4'te 4 yapmak için çıkacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kayıp yaşamak istemiyoruz. Serimiz devam edecek" dedi.
KAZANAN ADIVAR
Misli.com 3. Lig 2. Grup 21. hafta mücadelesinde Halide Edip Adıvarspor, Tokatspor'u 3-1 yendi. 4 maç sonra kazanan Halide Edip, 21 puana yükselirkenp Tokatspor ise 19 puanda kaldı.