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Çotanak destanı

başkanı , iddialı konuştu: "Giresunspor bu sezon bir destan yazıyor. Önümüzdeki sezon 'de olacak. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Çotanak destanı
başkanı , iddialı konuştu: "Giresunspor bu sezon bir destan yazıyor. Önümüzdeki sezon 'de olacak. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

EZE KUPAYI İSTİYOR
'in golcüsü , takımı şampiyonluğa taşımak istediğini söyledi. Nijeryalı, "Takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum. Gollerimle bunu başaracağız" diye konuştu.

EROĞLU İLK PEŞİNDE
Üst üste 3 maçını kazanan , Adana maçına bu yıl ilk kez kez 4'te 4 yapmak için çıkacak. Teknik direktör , "Kayıp yaşamak istemiyoruz. Serimiz devam edecek" dedi.

KAZANAN ADIVAR
Misli.com 3. Lig 2. Grup 21. hafta mücadelesinde Halide Edip Adıvarspor, 'u 3-1 yendi. 4 maç sonra kazanan Halide Edip, 21 puana yükselirkenp Tokatspor ise 19 puanda kaldı.
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