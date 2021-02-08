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pençesi

Baştan sona üstün oynayan eflatun-beyazlılar, 41’de ’un penaltı golüyle maçı kazandı. Adanalı net kurtarışlar yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Keçiören pençesi

. Lig'de play-off hattına girmek isteyen Ankara , 'u 1-0 mağlup etti. Maç boyu rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen başkent temsilcisi, 'i geçemedi. 18'de hızlı geldi vuruşunda Karacic'e takıldı. 39'da Barış Alper'in sağdan ortası, 'in koluna çarptı ve penaltı oldu.

TERS KÖŞEYE YATIRDI

41'de topun başına gelen takım kaptanı , Karacic'in soluna vurdu ve ters köşeye yatırdı: 1-0. 60'ta savunma arkasına sarkan Barış Alper, yine kaleci Karacic'i geçemedi. 68'de 'ın vuruşu da Bosna Hersekli Karacic'e takıldı. Keçiörengücü maçı 1-0 kazanarak puanını 34'e yükseltti.

'nde Teknik Direktör , "Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha farklı bir skor ile ayrılıp rahatlayabilirdik" dedi.

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