Keçiören pençesi

TFF 1. Lig'de play-off hattına girmek isteyen Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Maç boyu rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen başkent temsilcisi, Goran Karacic'i geçemedi. 18'de Barış Alper hızlı geldi vuruşunda Karacic'e takıldı. 39'da Barış Alper'in sağdan ortası, Celil Yüksel'in koluna çarptı ve penaltı oldu.

TERS KÖŞEYE YATIRDI

41'de topun başına gelen takım kaptanı Süleyman Ongun, Karacic'in soluna vurdu ve ters köşeye yatırdı: 1-0. 60'ta savunma arkasına sarkan Barış Alper, yine kaleci Karacic'i geçemedi. 68'de Issah'ın vuruşu da Bosna Hersekli Karacic'e takıldı. Keçiörengücü maçı 1-0 kazanarak puanını 34'e yükseltti.

Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha farklı bir skor ile ayrılıp rahatlayabilirdik" dedi.