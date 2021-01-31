Menemenspor - Giresunspor: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Menemenspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Lider Giresun, zorlu maçtan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 28'de Eren Tozlu, 44'te Sergen Piçinciol, 49'da Ibrahima Balde ve 66'da Junior kaydetti.

Ev sahibi Menemen'de Simon Zenke 74'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Giresunspor bu sonuçla ligde üst süte 8. galibiyetini alırken, puanını da 41'e yükseltip liderliğini pekiştirdi.

Düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Menemenspor ise 19 puanda kaldı.