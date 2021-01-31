Haberler TFF 1.Lig Menemenspor - Giresunspor: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in lideri , 19. haftada konuk olduğu 'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve üst üste 8. galibiyetini alan ekibi, zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:05
Menemenspor - Giresunspor: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 19. haftasında ile karşı karşıya geldi. Lider , zorlu maçtan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

ekibine üç puanı getiren golleri 28'de , 44'te , 49'da Ibrahima Balde ve 66'da kaydetti.

Ev sahibi Menemen'de 74'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Giresunspor bu sonuçla ligde üst süte 8. galibiyetini alırken, puanını da 41'e yükseltip liderliğini pekiştirdi.

Düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Menemenspor ise 19 puanda kaldı.

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