Alt ligden haberler (22.01.21)

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 16. haftanın erteleme maçında Afjet Afyonspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi. Gruptaki 13. hafta erteleme karşılaşmasında ise Sancaktepe ile Niğde 0-0 berabere kaldı.



Manisa FK, 68 Aksaray Belediye'nin 20 yaşındaki sağ beki Muhammet Taha Şahin'i 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sezon sonuna kadar Aksaray'da kiralık olarak forma giyecek.



Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırklarelispor, Pendikspor'dan Fatih Cerlek'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha, Sezonun ilk yarısında Pendik formasıyla 10 karşılaşmaya çıkmıştı.