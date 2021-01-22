Haberler TFF 1.Lig Alt ligden haberler (22.01.21)

Alt ligden haberler (22.01.21)

Yasağı kaldıran , Kongolu kanat (30) ve Nijeryalı forvet Nsima (32)'yi kadrosuna kattı. Genç oyuncular, , , Fırat Öztürk ve Mbiya Yıldırım'ın da lisansı çıktı. İşte alt ligden haberler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:54 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Alt ligden haberler (22.01.21)

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 16. haftanın erteleme maçında Afjet Afyonspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi. Gruptaki 13. hafta erteleme karşılaşmasında ise ile Niğde 0-0 berabere kaldı.

Manisa FK, 'nin 20 yaşındaki sağ beki 'i 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sezon sonuna kadar Aksaray'da kiralık olarak forma giyecek.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi , 'dan Fatih Cerlek'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha, Sezonun ilk yarısında Pendik formasıyla 10 karşılaşmaya çıkmıştı.

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