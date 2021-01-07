Nokta transferler yapılacak

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, transfer müjdesi verdi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 23:19Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, transfer müjdesi verdi. Genç çalıştırıcı, "Bize katkı sağlayacak, Adana Demirspor markası altında forması için savaşan, mücadele eden ve bizi şampiyonluğa götürecek 'nokta' transferlerimiz olacak" diye konuştu. Çukurova ekibi ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamladı.