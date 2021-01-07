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Nokta transferler yapılacak

Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, transfer müjdesi verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 23:19 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Nokta transferler yapılacak
Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, transfer müjdesi verdi. Genç çalıştırıcı, "Bize katkı sağlayacak, Adana Demirspor markası altında forması için savaşan, mücadele eden ve bizi şampiyonluğa götürecek 'nokta' transferlerimiz olacak" diye konuştu. ekibi ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamladı.
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