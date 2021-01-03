Bandırmaspor Altay 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, ilk yarının son maçında lider Altay'ı ağırladı. Karşılaşma, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonlandı. Mücadeleyi galip tamamlayan Bandırmaspor, son 4 maçında 4. galibiyetini aldı. Bununla birlikte Altay'ın 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Bandırmaspor'un gollerini 27. dakikada Doğan Can Davas ve 90+4'te Yonathan Del Valle kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran Bandırmaspor, 10 sıraya yükseldi. 32 puanda kalan Altay ise averajla ligin 1. sırasında yer alıyor.