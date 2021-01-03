Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor Altay 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig 17. hafta maçında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Altay'ın 5 maçlık galibiyet serisine son veren Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri ve kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 16:00
Bandırmaspor Altay 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de , ilk yarının son maçında lider 'ı ağırladı. Karşılaşma, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonlandı. Mücadeleyi galip tamamlayan Bandırmaspor, son 4 maçında 4. galibiyetini aldı. Bununla birlikte Altay'ın 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Bandırmaspor'un gollerini 27. dakikada ve 90+4'te kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran Bandırmaspor, 10 sıraya yükseldi. 32 puanda kalan Altay ise averajla ligin 1. sırasında yer alıyor.

SON DAKİKA