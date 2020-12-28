Alt liglerden haberler (27.12.20)

KIRIKKALE EVİNDE KAZANDI: 1-0

MISLI.com 3. Lig 4. Grup'ta dün iki erteleme maçı oynandı. Kırıkkale evinde Kozan'ı 42'de Aykut Çift'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Diğer karşılaşmada Düzce ile Karaköprü 1-1 berabere kaldı. 13'te Ömer Sezgin ev sahibini öne geçirdi, 26'da Umut Aslan cevap verdi. Kırıkkale 15 puana, Düzce 23 puana ve Karaköprü 16 puana yükseldi. Kozan 10 puanda kaldı.

TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM

Adana Demirspor'un başarılı stoperi Okan Alkan, fikstüre maç maç baktıklarını belirterek, "İnşallah bu ivmeyi devam ettiririz. Rehavet oluşmaması lazım. Şampiyon olup inşallah o hedefin içerisinde, tarihte yer almak isterim" dedi. Takımın mutlu sona kilitlendiğini aktaran Okan, "Böyle bir şehirde şampiyonluğu yaşamak bambaşka olacak" dedi.

MENEMEN'DE KRİZ SONA ERDİ

Ödeme yapılmadığı gerekçesiyle idmana çıkmayan Menemen'de protesto sonuç verdi. Yönetim, 0-0 biten Keçiörengücü maçı öncesinde sahaya altyapıdan isimlerle çıkmak istedi ama olmadı. Sonra alacakların bir kısmını yatırdı. Futbolcular da maça çıkmayı kabul etti.

BURSASPOR'DA SARI ALARM

TFF 1. Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Bursaspor, Eskişehirspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlılarda zorlu karşılaşma öncesi beş isim sarı kart sınırında bulunuyor. Timsah'da Burak Kapacak, Ali Akman, Emirhan Aydoğan, Cüneyt Köz ve Ramazan Keskin, bugün sarı kart görürse Keçiörengücü mücadelesinde olmayacak. Mustafa Er oyuncuları uyardı.

MANiSA MUTLU SONA KOŞUYOR

MISLI.com 2. Lig Beyaz Grup'ta geriye düştüğü Gümüşhane maçını 90+5'te Ahmet Kesim'in golüyle 2-1 kazanan Manisa FK zirvede iyice yalnız kaldı. 17 maçta 15 galibiyet alıp, 2 beraberlik elde eden Türkiye liglerinin tek namağlup takımı en yakın rakibi Erzincan ile farkı 16 puana çıkardı. Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek isteyen oyuncu grubuyla çalışıyorum. Gerçekten futbolcularım kendileriyle gurur duysun" yorumunda bulundu.

BANDIRMA 90+6'DA GÜLDÜ

Adanaspor'a konuk olan Bandırmaspor son anlarda penaltı golüyle 3 puana uzandı. 7. dakikada ev sahibi Atalay Babacan'la öne geçti. 22'de Doğan Can Davas eşitliği sağladı. 90+6'da penaltıyı İshak gole çevirdi.

İZMİR'DE GOL SESİ CIKMADI

TFF 1. Lig'de Menemen konuk ettiği Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. 19'da Anaane'nin şutu auta çıktı. 32'de Cem Ekinci'nin şutunu Selmani tokatladı. 59'da yine Cem gole yaklaştı. 73'te Dodoo şutu auta gitti.