Haberler TFF 1.Lig Tuzla Altınordu 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzla (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'de sahasında 'yu ağırladı. Mücadeleden galip ayrılan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri (2), kendi kalesine ve 'dan geldi. Altınordu'nun tek golünü kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:11
Tuzla Altınordu 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'de ile karşı karşıya geldi. Vefa Stadı'nda oynanan maçta kazanan 'lik skorla Tuzlaspor oldu. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 50. dakikada , 42. dakikada (kendi kalesine), 90. dakikada kaydetti. Altınordu'nun tek golü 35. dakikada 'dan geldi.

Altınordu'da Kahraman Demirtaş 60. dakikada, Tuzlaspor'da Erdem Özgenç 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İç sahada arka arkaya üç lig maçını kazanan Tuzlaspor puanını 30'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Altınordu 27 puanda kaldı. TFF 1. Lig'de hafta içi Tuzlaspor, Altay'ı ağırlayacak. Altınordu da evinde ile oynayacak.

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