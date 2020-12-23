Haberler TFF 1.Lig Adanaspor - Menemenspor maçında kural hatası! Hükmen mağlup sayılacak

- Menemenspor maçında kural hatası!

1. 'in 9. hafta erteleme maçında ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Menemenspor mücadeleyi 3-2 kazandı ancak 76.dakikadan sonra sahada 6 yabancı ile oynadıği için 3-0 .

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:48
Adanaspor - Menemenspor maçında kural hatası! Hükmen mağlup sayılacak

1. 'de ile Menemenspor'un karşı karşıya geldiği maçta kural hatası yapıldı. Menemenspor'un ilk 11'inde 5 yabancı vardı. 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine oyuna Akanbi Rasheed dahil oldu ve yabancı sayısı 6 oldu. Menemenspor mücadeleyi 3-2 kazandı ancak yapılan kural hatası nedeniyle 3-0 .

"HÜKMEN YENİK SAYILACAĞIZ"
Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da maç sonu yaptığı açıklamada, "Hükmen yenik sayılacağız." ifadelerini kullandı.

TALİMAT NE DİYOR?
Kulüpler, 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6'sı 18 kişilik müsabaka listesine alınabilecek. Bu futbolculardan sadece 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek.


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