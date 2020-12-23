Adanaspor - Menemenspor maçında kural hatası! Hükmen mağlup sayılacak

TFF 1. Lig'de Adanaspor ile Menemenspor'un karşı karşıya geldiği maçta kural hatası yapıldı. Menemenspor'un ilk 11'inde 5 yabancı vardı. 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine oyuna Akanbi Rasheed dahil oldu ve yabancı sayısı 6 oldu. Menemenspor mücadeleyi 3-2 kazandı ancak yapılan kural hatası nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

"HÜKMEN YENİK SAYILACAĞIZ"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da maç sonu yaptığı açıklamada, "Hükmen yenik sayılacağız." ifadelerini kullandı.

TALİMAT NE DİYOR?

Kulüpler, 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6'sı 18 kişilik müsabaka listesine alınabilecek. Bu futbolculardan sadece 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek.



