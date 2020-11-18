Haberler TFF 1.Lig Es-Es ilk peşinde

Es-Es ilk peşinde

, Demir karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:43 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Es-Es ilk peşinde

1. Lig'in 10. haftasında 'la karşılaşacak tüm planlarını zafer üzerine yapıyor. 9 karşılaşmadan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlı futbolcular, Demirspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetlerini almayı hedeflediklerini belirtti. Öte yandan Es-Es, lige verilen arada tesislerde teknik direktör İlhan Var yönetiminde kondisyon ve dayanıklılık çalışması yaptı.

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