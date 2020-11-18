Es-Es ilk peşinde

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşacak Eskişehirspor tüm planlarını zafer üzerine yapıyor. 9 karşılaşmadan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlı futbolcular, Adana Demirspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetlerini almayı hedeflediklerini belirtti. Öte yandan Es-Es, lige verilen arada tesislerde teknik direktör İlhan Var yönetiminde kondisyon ve dayanıklılık çalışması yaptı.