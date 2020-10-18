İstanbulspor Samsunspor'u 3 golle geçti!

40. dakikada uygun durumdaki Burak'ın şutunu İstanbulspor savunması uzaklaştırdı. 53'te sağ kanattan ceza sahasına giren Eduart, sert bir şutla ağları havalandırdı: 0-1. 57'de kaleciyle karşı karşıya kalan Eduart, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 76'da Kerem soldan ortaladı. İyi yükselen Ahmethan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı. 90'da Eduart'ın pasına hareketlenen Issah skoru belirledi: 0-3.



ONLARDAN MUTLUSU YOK

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, karşılaşmanın ardından futbolculara övgüler yağdırdı. Zorlu bir maç oynadıklarını belirten Orhan Çıkırıkçı, "Sahada görev alan herkes elinden geleni yaptı ve haklı bir galibiyet aldık" diye konuştu.