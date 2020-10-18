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İstanbulspor 'u 3 golle geçti!

1. Lig lideri İstanbulspor'un son kurbanı oldu. Rakibini 3-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, üst üste 4 maçını da kazandı, zirvedeki yerini korudu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:48 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
İstanbulspor Samsunspor'u 3 golle geçti!

40. dakikada uygun durumdaki Burak'ın şutunu İstanbulspor savunması uzaklaştırdı. 53'te sağ kanattan ceza sahasına giren , sert bir şutla ağları havalandırdı: 0-1. 57'de kaleciyle karşı karşıya kalan Eduart, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 76'da Kerem soldan ortaladı. İyi yükselen Ahmethan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı. 90'da Eduart'ın pasına hareketlenen Issah skoru belirledi: 0-3.

ONLARDAN MUTLUSU YOK
İstanbulspor Teknik Sorumlusu , karşılaşmanın ardından futbolculara övgüler yağdırdı. Zorlu bir maç oynadıklarını belirten Orhan Çıkırıkçı, "Sahada görev alan herkes elinden geleni yaptı ve haklı bir galibiyet aldık" diye konuştu.

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