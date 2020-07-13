TFF 1. Lig'de 34. hafta programı açıklandı!

TFF 1. Lig'de 34. ve son haftanın maç programı açıklandı. Buna göre Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci takımı belirleyecek maçlar 18 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u yenmesi halinde ikinci Süper Lig biletinin sahibi olacak. Birer puan aralıklarla sıralanan Adana Demirspor, Akhisarspor ve Bursaspor ise Erzurum'un hata yapmasını bekleyecek. Play-Off ve düşme hattı için de yarış son haftaya taşındı.



İşte TFF 1. Lig'de 34. hafta programı: