TFF 1. Lig'de 34. hafta programı açıklandı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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1. Lig'de 34. hafta programı açıklandı!

TFF 1. Lig'de 34. hafta programı açıklandı!

2019-2020 sezonu 1. Lig 34. hafta maç programı açıklandı. Hatayspor'un ardından 'e çıkacak ikinci takımın belli olacağı son haftada tüm maçlar cumartesi günü oynanacak.

1. Lig'de 34. ve son haftanın maç programı açıklandı. Buna göre Hatayspor'un ardından 'e yükselecek ikinci takımı belirleyecek maçlar 18 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u yenmesi halinde ikinci Süper Lig biletinin sahibi olacak. Birer puan aralıklarla sıralanan , Akhisarspor ve ise 'un hata yapmasını bekleyecek. Play-Off ve düşme hattı için de yarış son haftaya taşındı.

İşte TFF 1. Lig'de 34. hafta programı:

  1. 13.07.2020
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