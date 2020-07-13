TFF 1. Lig'de 34. hafta programı açıklandı!
2019-2020 sezonu TFF 1. Lig 34. hafta maç programı açıklandı. Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak ikinci takımın belli olacağı son haftada tüm maçlar cumartesi günü oynanacak.
TFF 1. Lig'de 34. ve son haftanın maç programı açıklandı. Buna göre Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci takımı belirleyecek maçlar 18 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u yenmesi halinde ikinci Süper Lig biletinin sahibi olacak. Birer puan aralıklarla sıralanan Adana Demirspor, Akhisarspor ve Bursaspor ise Erzurum'un hata yapmasını bekleyecek. Play-Off ve düşme hattı için de yarış son haftaya taşındı.
İşte TFF 1. Lig'de 34. hafta programı:
- 13.07.2020
- Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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