Hatayspor 2-0 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Hatayspor, Balıkesirspor'u ağırladı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel ve 90. dakikada Mirkan Aydın kaydetti.

Son 3 haftada 2. galibiyetini alan Hatayspor, puanını 57'ye yükseltti ve bitime 4 hafta kala en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste oynadığı 7 maçtan da galibiyet alamayan Balıkesirspor ise 35 puanla 12 sırada yer aldı.

Hatayspor, gelecek hafta Boluspor deplasmanına konuk olacak. Balıkesirspor ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.