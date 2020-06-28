Hatayspor 2-0 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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2-0 | MAÇ SONUCU

Hatayspor 2-0 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 30. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü ve yürüyüşüne emin adımlarla devam etti.

1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında , 'u ağırladı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel ve 90. dakikada Mirkan Aydın kaydetti.

Son 3 haftada 2. galibiyetini alan Hatayspor, puanını 57'ye yükseltti ve bitime 4 hafta kala en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste oynadığı 7 maçtan da galibiyet alamayan Balıkesirspor ise 35 puanla 12 sırada yer aldı.

Hatayspor, gelecek hafta deplasmanına konuk olacak. Balıkesirspor ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 19:40
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