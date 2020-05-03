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03 Mayıs 2020, Pazar
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İkmal ihalesi yapıldı

İkmal ihalesi yapıldı

Yapımı bir yıl önce tamamlanmasına rağmen koltuklandırma, skorboard, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi eksik kalan 'nın ikmal ihalesi yapıldı. Çotanakların yeni stadyumunun aralık ayında hazır hale geleceği öğrenildi.

Yapımı bir yıl önce tamamlanmasına rağmen koltuklandırma, skorboard, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi eksik kalan 'nın ikmal ihalesi yapıldı. Çotanakların yeni stadyumunun aralık ayında hazır hale geleceği öğrenildi.
  1. 3.5.2020
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