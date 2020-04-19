Menemenspor 2 isimle prensipte anlaştı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Menemenspor 2 isimle prensipte anlaştı!

Menemenspor 2 isimle prensipte anlaştı!

Menemenspor 2 isimle prensipte anlaştı!

Menemenspor iç transferde 2 isimle prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, ve 'ın da takımda kalacaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde savunmanın göbeğinde forma giyen Sırp ve 'ın da takımda yer alacağı ifade edildi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin 2 futbolcunun takımda kalmasını istediği ve yönetimin genç teknik adamın raporu doğrultusunda oyuncularla prensipte anlaşmaya vardığı vurgulandı. Sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan gelen 33 yaşınrdaki Trtovac, 20 resmi maçta forma giyerken, devre arasında Arnavutluk'un KF Laçi takımından edilen 22 yaşındaki Domgjonas ise 8 maça çıktı.

  1. 19.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor 2 isimle prensipte anlaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA