Menemenspor 2 isimle prensipte anlaştı!
Menemenspor iç transferde 2 isimle prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, Jasmin Trtovac ve Arnavut David Domgjonas'ın yeni sezonda da takımda kalacaklarını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde savunmanın göbeğinde forma giyen Sırp Jasmin Trtovac ve Arnavut David Domgjonas'ın yeni sezonda da takımda yer alacağı ifade edildi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin 2 futbolcunun takımda kalmasını istediği ve yönetimin genç teknik adamın raporu doğrultusunda oyuncularla prensipte anlaşmaya vardığı vurgulandı. Sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan gelen 33 yaşınrdaki Trtovac, 20 resmi maçta forma giyerken, devre arasında Arnavutluk'un KF Laçi takımından transfer edilen 22 yaşındaki Domgjonas ise 8 maça çıktı.
- 19.04.2020
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