Türk futboluna Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Berke Özer gibi yetenekleri kazandıran Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, altyapıda forma giyen Yiğit Emre Çelik'in yıldız adayı futbolculardan biri olduğunu açıkladı.
Başkan Özkan, Yiğit Emre'nin de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi ileride ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğine inandığını dile getirdi. Forvet arkası pozisyonunda görev alan 17 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon A takımda forma şansı bulması bekleniyor. Yiğit Emre, alt yaş gruplarında 30 kez milli formayı terletti.
İzmir temsilcinde 2019 yaz döneminde 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Yiğit Emre, önceki yıl iyi ilişkiler kurulan Alman ekibi Bayern Münih'in altyapı takımıyla antrenmana çıkma deneyimi yaşadı. Bir süre önce kasığından sakatlık yaşayan genç yıldız adayı, tedavi sürecinde yaşam tecrübesi kazanması için kulüp tarafından şubat ayında Belçika'ya gönderildi. Genç oyuncu, burada Westerlo forması giyen eski Altınordulu kaleci Berke Özer'in misafiri oldu.
- 19.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altınordu'nun yeni yıldız adayı Yiğit Emre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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