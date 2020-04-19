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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Türk futbolunun yıldız adayını açıkladı! ''Çağlar ve Cengiz...''

'nun yeni yıldız adayı Yiğit

Altınordu'nun yeni yıldız adayı Yiğit Emre

Türk futboluna Çağlar Söyüncü, ve Berke Özer gibi yetenekleri kazandıran 'da Başkan , altyapıda forma giyen Yiğit Çelik'in yıldız adayı futbolculardan biri olduğunu açıkladı.

Başkan Özkan, Yiğit 'nin de ve Çağlar Söyüncü gibi ileride ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğine inandığını dile getirdi. Forvet arkası pozisyonunda görev alan 17 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon A takımda forma şansı bulması bekleniyor. Yiğit Emre, alt yaş gruplarında 30 kez milli formayı terletti.

temsilcinde 2019 yaz döneminde 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Yiğit Emre, önceki yıl iyi ilişkiler kurulan Alman ekibi 'in altyapı takımıyla antrenmana çıkma deneyimi yaşadı. Bir süre önce kasığından sakatlık yaşayan genç yıldız adayı, tedavi sürecinde yaşam tecrübesi kazanması için kulüp tarafından şubat ayında 'ya gönderildi. Genç oyuncu, burada Westerlo forması giyen eski Altınordulu kaleci Berke Özer'in misafiri oldu.


  1. 19.04.2020
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