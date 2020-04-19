Hüseyin Göçek: IFAB kurallarında değişiklik...

FIFA kokartlı hakemler arasında yer alan 44 yaşındaki Hüseyin Göçek de Koronavirüs günlerinde "Evde kal" çağrısına uyanlardan…

Tecrübeli hakem, eşi Ezgi ve oğlu Burak Deniz ile geçen günlerini Sabah Gazetesi'ne şöyle anlattı: "Yoğun tempolarımız sonrası birden durağan, sıradan yaşama hızlı bir geçiş yaptık. Kötü mü oldu? Hayır. Sahip olduğumuz en büyük değerlerimizin farkına vardık. Sağlığımız ve ailemiz... Beraberliğimizin farkına vardığımız ve sağlıklı olmamıza şükrettiğimiz günleri yaşıyoruz. Birbirimize destek olup, ayrı kaldığımız günlerin acısını çıkarıyoruz."

İÇİMİZDEKİ GİZLİ FIRINCIYI KEŞFETTİK, KEBAP BİLE YAPTIK

Bu hastalıkta temizlik önemli... Eşimin eli sürekli suda… Düzenli olarak bir yerleri siliyor ve toparlıyor. Kas gücü gerektiren ev işleri de bana düşüyor. (gülüyor) Mutfak olaylarına hiç girmeyeceğim, içimizdeki gizli fırıncıyı keşfettik. (gülüyor) Yapmadığımız pide, lahmacun, pizza, ekmek kalmadığı gibi işi geliştirdik; geçen gün beraber kebap yaptık. Beraber kahve içip sohbet ediyor, okuduğumuz kitapları birbirimize yorumluyoruz. Puzzle yaparken kendimizi kaybediyoruz. Artık dizi-sinema keyfimiz de mevcut. Ama anne-babalarımızı, arkadaşlarımızı ve onlarla vakit geçirmeyi özledik.

OĞLUMLA BİRLİKTE EVDE OLMANIN KEYFİNİ YAŞIYORUZ

En çok da sabah 6.30 civarı okula gitmek zorunda olan oğlumuzun, yoğun temposunda yakalayamadığımız büyüme çağında zamanı durdurmuş gibiyiz. Onunla doya doya evde olmanın keyfini çıkarıyoruz. Sabahtan akşama kadar evladınızı görebilme, onun büyüdüğüne tanık olma, daha çok sohbet edip paylaşımlarda bulunma keyfini yaşıyoruz.

"IFAB KURAL DEĞİŞİKLİĞİ..."

Oyun kurallarındaki değişikliklere adapte olmak için bir süreç gerekiyor. Kurallardaki değişikliklere hakemlerin adaptasyonu kadar futbolcuların da alışması gerek. IFAB'ın elle oynamalardaki kararı, "Omzu ile mi vurdu?" yoksa "Kolu ile mi vurdu?" tartışmalarını ortadan kaldıracaktır. Zaten bu değişiklik kuralın ruhuna da uygun düşmekte. El, kol, top buluşmalarında kuralın ana ruhu kasıt içermekte olması nedeniyle hakemlerin karar vermesini kolaylaştıracaktır. Penaltı atışlarındaki durum ise ceza alanına giriş ihlalleri ve atışı kullanan oyuncunun yapacağı ihlaller hakemin kontrolünde olacağı için yardımcı hakem de kalecinin ihlal yapıp yapmadığını daha dikkatli bir şekilde kontrolüne alacaktır.

UEFA VE MHK'DE KURAL TESTLERİNE GİRİYORUZ

EĞITIMLERIMIZ tam gaz devam ediyor. Her hafta UEFA ve MHK'den gelen video ve oyun kuralları testlerini çözerek sahalardan uzak kalmıyor, eğitimlerimize devam ediyoruz. MHK Başkanımız Zekeriya Alp ve yönetimi tarafından bireysel olarak aranıp, fiziksel ve psikolojik süreçlerimiz de kendileri tarafından online eğitim platformu yöntemiyle özenle takip ediliyor. Bu zorlu süreçte böyle bir kurumun yapı taşlarından biri olduğum için minnettarım; manevi olarak da destekleri sonsuz.

VİDEO KONFERANS İLE GÖRÜŞME

Tüm FIFA hakemleri UEFA Hakem Kurulu Üyesi Hugh Dallas'tan video konferans yöntemiyle gerekli bilgileri alıyoruz. Yabancı hakem arkadaşlarımızla da ülkelerindeki pandemi gidişatı hakkında iletişim halindeyiz. MHK'nin uygulamaya geçirdiği HAGESİS (hakem geliştirme sistemi) hem uzaktan eğitim hem de antrenman programı ile bu süreci sahalarda olamasak da aktif bir şekilde geçiriyoruz. MHK'nin gönderdiği Covid- 19 Destek Antrenman Programı; kişiye ve yapısına, eforlarına uygun özel bireysel bir program ve bu süreçte hem mental hem fiziki kondisyonumuzu dinç tutuyoruz.

'EŞİM KLİNİKLERİNİ KAPATTI'

Hüseyin Göçek, diş hekimi olan eşi Ezgi Hanım'ın yaşanan süreçte Anadolu ve Asya yakasındaki kliniklerini kapattığını belirtip, "4 haftadır evde... Asistanlarını, hastalarını ve hekim arkadaşlarını riske atmamak için sadece acil vakalara reçete yazıyor, işlem dahi yapmıyor" dedi.