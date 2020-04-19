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Galatasaray Onyekuru’nun alternatifini buldu! 10 gol 10 asist...
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Galatasaray, yeni sezon planlamasına başladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, devre arasında Monaco'dan kiralanan Onyekuru'nun takımda kalmasını istiyor ancak Fransız ekibinin Nijeryalı yıldızı satması gündemde. Genç oyuncunun bonservisinin yüksek olması nedeniyle Galatasaray alternatiflerini de belirledi. İşte Onyekuru olmazsa girişimlere başlanacak o isim...
19 Nisan 2020 Pazar 09:37
Güncelleme: 19.04.2020 10:04
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Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Galatasaray önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladı. Cimbom, Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun alternatifini Danimarka'da buldu.
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Takvim'de yer alan habere göre Monaco'nun Onyekuru'yu satmak istemesi ve yüksek bir bonservis bedeli belirlemesi üzerine Aslan, Aarhus'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mustapha Bundu'yu listesine ekledi. Nijeryalı yıldız Onyekuru kiralanamazsa rota Bundu olacak.
EKONOMİSİ BOZULDU Monaco önümüzdeki sezon Onyekuru'yu kiralamayacağını açıkladı. Fransız ekibi corona virüsü nedeniyle bozulan ekonomisine nefes aldırmak için Nijeryalı oyuncuyu satarak rahatlamak istiyor.
ÖNCELİK ONYEKURU PLASE BUNDU
Galatasaray sezon sonunda bir kez daha Monaco ile görüşecek ve Onyekuru'nun kiralanmasını isteyecek. Eğer inadı kıramazlarsa oklar Mustapha Bundu'yu gösterecek.
10 GOL VE 10 ASİSTİ VAR
Mustapha Bundu bu sezon Danimarka ekibinde 25 maça çıktı. 23 yaşındaki yetenek bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 10 da asist yaptı. Bundu hem hızlı hem de bitirici özellikleriyle dikkat çekiyor.