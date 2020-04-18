Yer yerinden oynayacak! Fatih Terim'in prensi Trabzonspor'a... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Yer yerinden oynayacak! Fatih Terim'in prensi Trabzonspor'a...

Yer yerinden oynayacak! Fatih Terim'in prensi Trabzonspor'a...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de liglere süresiz ara verilmişti. Corona virüsü nedeniyle verilen arayı fırsata çeviren Trabzonspor, transfer çalışmalarına erken başladı. Gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer sözleşmesi bitecek genç ve potansiyelli oyuncuları kadrosuna katmak için büyük bir uğraş veriyor. Trabzonspor son olarak bomba bir transfer için girişimlerini sıklaştırdı. Fırtına, Fatih Terim'in genç prensini kadro katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte o isim ve son gelişmeler...
18 Nisan 2020 Cumartesi 23:30 Güncelleme: 18.04.2020 23:30
Yer yerinden oynayacak! Fatih Terim'in prensi Trabzonspor'a...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti.

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Yer yerinden oynayacak! Fatih Terim'in prensi Trabzonspor'a...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına gaz verdi.

Yer yerinden oynayacak! Fatih Terim'in prensi Trabzonspor'a...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor transfer politikasından ödün vermiyor.

Yer yerinden oynayacak! Fatih Terim'in prensi Trabzonspor'a...

Genç ve potansiyelli futbolcuları kadrosuna katan Trabzonspor bu sezon da bomba transferlere imza atacağa benziyor.

Yer yerinden oynayacak! Fatih Terim'in prensi Trabzonspor'a...

Bordo-mavililer Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı genç futbolcu için devreye girdi.

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