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Yer yerinden oynayacak! Fatih Terim'in prensi Trabzonspor'a...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de liglere süresiz ara verilmişti. Corona virüsü nedeniyle verilen arayı fırsata çeviren Trabzonspor, transfer çalışmalarına erken başladı. Gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer sözleşmesi bitecek genç ve potansiyelli oyuncuları kadrosuna katmak için büyük bir uğraş veriyor. Trabzonspor son olarak bomba bir transfer için girişimlerini sıklaştırdı. Fırtına, Fatih Terim'in genç prensini kadro katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte o isim ve son gelişmeler...

18 Nisan 2020 Cumartesi 23:30 Güncelleme: 18.04.2020 23:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





