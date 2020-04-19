Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın listesinde birçok isim bulunuyor. Henry Onyekuru'yu 1 sezon daha kiralamak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin bonservis talebinden sonra hazırlıksız yakalanmamak için B planını devreye soktu. Galatasaray, Fatih Terim'in de göz bebeği olan yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.
19 Nisan 2020 Pazar 10:29
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Geçtiğimiz sezon performansıyla kazanılan kupalarda büyük rol oynayan, sezon başındaki tüm girişimlere rağmen Monaco'ya kaptırılan Henry Onyekuru, devre arasında yarım sezonluğuna tekrar kiralanmıştı.
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Takıma katılır katılmaz hızıyla farkını hissettiren Nijeryalı futbolcunun, gelecek sezon da yoluna Galatasaray'da devam etmesi isteniyor.
MONACO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR! Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için düğmeye bastı, ancak Monaco bu formüle kesinlikle sıcak bakmıyor.
Fransız kulübü, her ne kadar Onyekuru'yu gözden çıkarmış olsa da bonservisiyle birlikte vermek istiyor. Belirlenen rakam da sezon başında Everton'a ödedikleri 15 milyon Euro.
Galatasaray'ın bu parayı ödeme şansı bulunmadığından, Sarı-Kırmızılılar'ı yine zorlu bir süreç bekliyor. Ancak sezon başındaki hataya düşmek istemedikleri için, alternatif bir yıldız daha belirlediler.