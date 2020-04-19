Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor

Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın listesinde birçok isim bulunuyor. Henry Onyekuru'yu 1 sezon daha kiralamak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin bonservis talebinden sonra hazırlıksız yakalanmamak için B planını devreye soktu. Galatasaray, Fatih Terim'in de göz bebeği olan yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.
19 Nisan 2020 Pazar 10:29
Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor

Geçtiğimiz sezon performansıyla kazanılan kupalarda büyük rol oynayan, sezon başındaki tüm girişimlere rağmen Monaco'ya kaptırılan Henry Onyekuru, devre arasında yarım sezonluğuna tekrar kiralanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor

Takıma katılır katılmaz hızıyla farkını hissettiren Nijeryalı futbolcunun, gelecek sezon da yoluna Galatasaray'da devam etmesi isteniyor.


Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor

MONACO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için düğmeye bastı, ancak Monaco bu formüle kesinlikle sıcak bakmıyor.

Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor

Fransız kulübü, her ne kadar Onyekuru'yu gözden çıkarmış olsa da bonservisiyle birlikte vermek istiyor. Belirlenen rakam da sezon başında Everton'a ödedikleri 15 milyon Euro.


Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor

Galatasaray'ın bu parayı ödeme şansı bulunmadığından, Sarı-Kırmızılılar'ı yine zorlu bir süreç bekliyor. Ancak sezon başındaki hataya düşmek istemedikleri için, alternatif bir yıldız daha belirlediler.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA