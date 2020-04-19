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Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın listesinde birçok isim bulunuyor. Henry Onyekuru'yu 1 sezon daha kiralamak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin bonservis talebinden sonra hazırlıksız yakalanmamak için B planını devreye soktu. Galatasaray, Fatih Terim'in de göz bebeği olan yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.

19 Nisan 2020 Pazar 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





