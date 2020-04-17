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17 Nisan 2020, Cuma
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’den değişiklik

TFF’den değişiklik

yönetimi; , ve talimatlarında değişiklik yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi; , ve talimatlarında değişiklik yaptı. Kulüp Lisans başvuruları 21 Haziran'a Ulusal Kulüp Lisans başvurusu ise 31 Ağustos'a alındı. MHK vizeleri 31 Mayıs'tan 31 Temmuz'a, FFP raporu ise 30 Haziran'a çekildi.
  1. 17.4.2020
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