Menemensporlu Gentian Selmani'ye Avrupa yolu gözüktü! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Menemensporlu 'ye gözüktü!

Menemensporlu Gentian Selmani'ye Avrupa yolu gözüktü!

1. Lig ekiplerinden Memenspor'da forma giyen , Bologna başta olmak üzere , , ve Zorya gibi Avrupa ekiplerini peşine taktı.

1'inci Lig ekiplerinden 'un Arnavut kalecisi 'ye gözüktü.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin en istikrarlı oyuncularından olan ve yaptığı kurtarışlarla birçok maçta takımı ipten alan 21 yaşındaki kaleciye , , ve 'dan teklifler geldiği öğrenildi.

Menemenspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Selmani için İtalya'nın Bologna, Yunanistan'ın Olymipakos, Rusya'nın ve , ile Ukrayna'nın Zorya ekiplerinin devrede olduğu vurgulandı.

Selmani'nin gelecekte çok iyi bir kariyere sahip olacağını dile getiren Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Kalecimiz çok yetenekli ve disiplinli. Tekliflerin gelmesi çok doğal. Ancak şu an koronavirüs salgınından kurtulup yeniden futbola dönmek önceliğimiz. Her şey düzeldiğinde transferler de gerçekleşir" diye konuştu.

Sezon başında Arnavutluk'un KF Laçi takımından edilen Selmani, ülkesinin A 'nda da forma giyiyor.

  1. 17.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 02:38
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