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12 Nisan 2020, Pazar
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‘Yolun sonu şampiyonluk’

‘Yolun sonu şampiyonluk’

Ara transferde Karagümrük'ten gelen , Altay'ı 'e taşıyacaklarına inanıyor.

Ara transferde Karagümrük'ten gelen , Altay'ı 'e taşıyacaklarına inanıyor. 2011-12'de 'da bu sevinci yaşayan deneyimli stoper, "Tam bir aile ortamı var. Yolun sonundaki şampiyonluklar böyle geliyor" dedi.
  1. 12.4.2020
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