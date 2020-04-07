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07 Nisan 2020, Salı
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Anıl’ın değeri 500 bin euro

Anıl’ın değeri 500 bin euro

başkanı , adı G.Saray ve 'la anılan 20 yaşındaki forvet içi değer biçti.

Balıkesirspor başkanı , adı G.Saray ve 'la anılan 20 yaşındaki forvet içi değer biçti. 400-500 bin euro bonservis ücreti belirlediklerini ifade eden Dağlı, "'in menfaatlerine uyan bir rakam olacak. Onun 'e gitmesi bizi onurlandırır. Altyapı oyuncularından para kazanmayı düşünüyoruz" dedi. Anıl, bu sezon 27 maçta 7 gol ve 1 asistle oynadı.
  1. 7.4.2020
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