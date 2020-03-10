Yalçın Koşukavak: Oyuncularım senaryolarıma hayat katıyorlar

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altay'ın sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında konuştu.

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçını değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

Maç öncesi çok antrenman yapamadan teorik anlamda çok önemli senaryolar çizmiştik. Ön alan baskıları, rakibi ikinci bölgede sıkıştırıp nasıl geçiş hücumu yaparız diye düşündük. Rakibimiz biraz daha derin savunma yapınca bizi set hücumuna zorladı. Zaman zaman top kaybı yapsak da hemen karşı koyabildik.

Attığımız ama verilmeyen bir gol vardı, bence çok net goldü. Rakibimiz penaltı golü buldu ve öne geçti. Ancak oyuncularım o psikolojik direnci kırıp hemen biz bir penaltı kazandık. Orada bir oyuncu değişikliği yaptım, kanat oyuncularını yer değiştirdik. Çünkü biz oyunu oradan fazla kuramıyorduk, Hatayspor'un sağ bölgesindeki oyuncuları atletik açıdan zayıftı. Bu plan tuttuğu için ve oyuncularım buna inandığı için çok teşekkür ederim. Zor bir periyotta zor maçlar oynuyoruz, oyuncularım senaryolarıma hayat katıyorlar, hepsine tekrar teşekkür ederim.



ALTIPARMAK: KAZANSAYDIK BELKİ LİGİN ÇOĞU BİTMİŞTİ

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, tansiyonu yüksek bir maç oynandığını söyleyerek, "Maçı kazansaydık belki ligin çoğunu bugün bitirmiş olacaktık. Altay'ın da hem play-off hem de ilk 2 iddiası var. Özellikle bugün kazandıktan sonra diğer maçların sonucuna göre inanılmaz bir galibiyet aldılar. Maçın kırılma anları vardı. Idır'ın iki tane karşı karşıya yakaladığı pozisyon vardı, birini atmış ve 2-1 biz öne geçmiş olsaydık maç daha farklı biterdi. Bugün maçın geneline baktığımızda özellikle son bölümde daha fazla isteyen Altay takımı vardı, onları tebrik ediyorum. Bizim için 7 tane final haftamız var. Artık bu maçı unutup ve Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.