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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig İzmir derbisinde kazanan Altay!

Altay 1-0 Altınordu | MAÇ SONUCU

Altay 1-0 Altınordu | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 25'inci haftasında Altay sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Bornova Stadyumu'nda oynana zorlu karşılaşma Altay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 'ın takımına galibiyeti getiren golü Marco Paixao kaydetti. Bu sonuçla Altay puanını 38 yaptı, Altınordu ise 27 puanda kaldı.

1. Lig'de iki İzmir ekibinin mücadelesinde Altay, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Müsabakadan önce Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler unutulmadı. Şehitlerin isimleri ve fotoğrafları reklam panolarında yer alırken, tüm şehitlerin isimleri tek tek anons edildi.

Ellerinde Türk bayrakları olan taraftarlar, şehit isimlerinin okunmasının ardından "burada" şeklinde cevap verdi. "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" anonsunun ardından taraftarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.

Sahaya ay-yıldızlı tişörtlerle çıkan her iki takım futbolcuları ve hakemler "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartı taşıdı. Müsabakadan önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.


MAÇTAN DAKİKALAR:

14. dakikada Okan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Metehan'ın vuruşunda kaleci Cihan'ın ayağıyla uzaklaştırmaya çalıştığı topa Ravil kafaya vurdu. Kaleye giden topu Paixao çizgiden çıkardı.

26. dakikada Altınordu'nun sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen 'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

63. dakikada 'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Erhan Erentürk kurtardı.

64. dakikada Kerim Avcı'nın Muhammed Mert'e yaptığı müdahale sonrasında hakem, Avcı'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

67. dakikada sol kanattan 'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada gelişen Altınordu atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vuran Metehan Mimaroğlu'nun şutunda top az farkla üst direğin üstünden auta çıktı.

90+3. dakikada Altay ceza sahasında gelişen pozisyonda kafa topuna yükselen Kerim Alıcı meşin yuvarlağı kaleye doğru yönlendirdi, çizgi üzerinde duran , kafa vuruşuyla topu kornere gönderdi.

Stat: Bornova

Hakemler: Kadir Sağlam, Yılmaz, Kemal Elmas

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, , Kappel, Adamu (Dk. 46 Tatos), Yılmaz Özeren, Doğa İşeri (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin), Kerim Avcı, Paixao (Dk. 85 Cenk Özkacar)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, , Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Atakan Üner (Dk. 73 Yasin Ozan), Furkan Çil, Muhammed Mert, Okan Derici, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Dk. 77 Kemal Rüzgar)

Gol: Dk. 67 Paixao (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 64 Kerim Avcı (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 14 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 42 Yılmaz Özeren, Dk. 88 Turgut Doğan Şahin (Altay)

  1. 01.03.2020
  2. Güncelleme: 01.03.2020 21:21
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