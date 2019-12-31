Fatih Tekke imzayı attı!
Bir süredir teknik direktör arayışlarında olan İstanbulspor, Fatih Tekke'yle anlaşma sağladı. Sarı-siyahlılar, TFF 1. Lig'de 19 puanla 13. sırada bulunuyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. İstanbul ekibi, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, "Hoş geldin Fatih Tekke" ifadelerine yer verildi.
Deneyimli çalıştırıcının, geçtiğimiz sezon görev aldığı son takım da İstanbulspor'du.
İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı ve yeniden Fatih Tekke ile anlaşma sağladı.
- 31.12.2019
- Güncelleme: 31.12.2019 16:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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