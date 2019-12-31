Demir’e Yunan maestro

Son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Adana Demirspor, ara transfer için kolları sıvadı. Teknik direktör Uğur Tütüneker'in, yönetime Altay forması giyen Andreas Tatos'un ismini verdiği bildirildi. Mavi-lacivertlilerin, önümüzdeki günlerde Yunan on numara için Altay'la temas kuracağı ifade edildi.

MALİYETİ YÜKSEK

İzmir ekibinin, son maçta kadroya giremeyen 30 yaşındaki oyuncuyu yüksek maliyeti nedeniyle göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Türkiye kariyerine 2017'de Elazığ'da başlayan Tatos, geçtiğimiz sezonun devre arasında Altay'a imza attı. 32 maçta 3 gol, 5 asistlik performans gösterdi.