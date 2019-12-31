Demir’e Yunan maestro - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Demir’e Yunan maestro

Demir’e Yunan maestro

Demir’e Yunan maestro

Tatos, bu sezon 16 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı. Adana Demirspor, Altay’dan ayrılması beklenen 30 yaşındaki on numara Tatos’u gündemine aldı.

Son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Adana Demirspor, ara transfer için kolları sıvadı. Teknik direktör Uğur Tütüneker'in, yönetime Altay forması giyen Andreas Tatos'un ismini verdiği bildirildi. Mavi-lacivertlilerin, önümüzdeki günlerde Yunan on numara için Altay'la temas kuracağı ifade edildi.

MALİYETİ YÜKSEK

İzmir ekibinin, son maçta kadroya giremeyen 30 yaşındaki oyuncuyu yüksek maliyeti nedeniyle göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Türkiye kariyerine 2017'de Elazığ'da başlayan Tatos, geçtiğimiz sezonun devre arasında Altay'a imza attı. 32 maçta 3 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

  1. 31.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Demir’e Yunan maestro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN