Adana Demir’e 45 dakika yetti - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adana Demir’e 45 dakika yetti

Adana Demir’e 45 dakika yetti

Adana Demir’e 45 dakika yetti

Play-off hattına girmek isteyen Adana Demirspor, ilk yarının son haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. 17'de Gladky ile öne geçen Mavi Şimşekler, 33'te Tayyib'le farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmazken; ilk 45'te bulduğu gollerle üst üste 2. galibiyetini alan lacivert-mavililer, ligin ilk yarısını 24 puanla tamamladı. İstanbulspor ise 19 puanda kaldı.

Play-off hattına girmek isteyen Adana Demirspor, ilk yarının son haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. 17'de Gladky ile öne geçen Mavi Şimşekler, 33'te Tayyib'le farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmazken; ilk 45'te bulduğu gollerle üst üste 2. galibiyetini alan lacivert-mavililer, ligin ilk yarısını 24 puanla tamamladı. İstanbulspor ise 19 puanda kaldı.
  1. 30.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demir’e 45 dakika yetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN