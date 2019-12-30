Adana Demir’e 45 dakika yetti

Play-off hattına girmek isteyen Adana Demirspor, ilk yarının son haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. 17'de Gladky ile öne geçen Mavi Şimşekler, 33'te Tayyib'le farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmazken; ilk 45'te bulduğu gollerle üst üste 2. galibiyetini alan lacivert-mavililer, ligin ilk yarısını 24 puanla tamamladı. İstanbulspor ise 19 puanda kaldı.

Play-off hattına girmek isteyen Adana Demirspor, ilk yarının son haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. 17'de Gladky ile öne geçen Mavi Şimşekler, 33'te Tayyib'le farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmazken; ilk 45'te bulduğu gollerle üst üste 2. galibiyetini alan lacivert-mavililer, ligin ilk yarısını 24 puanla tamamladı. İstanbulspor ise 19 puanda kaldı.