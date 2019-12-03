Osmanlıspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi
TFF 1. Lig'de 13 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 15. sırada yer alan Osmanlıspor'da fatura teknik direktör Mustafa Dalcı'ya kesildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Dalcı, yaptığı açıklamada, "Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. İki taraf için de inşallah hayırlı olur. Gönlüm rahat, iyi bir takım bıraktığımı düşünüyorum. Gelecek hocaya başarılar diliyorum. Ahmet ve Melih başkana da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Profesyonellikte gelmek gibi gitmek de var." ifadelerini kullandı.
Osmanlıspor, sezon başında göreve gelen Dalcı yönetiminde çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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