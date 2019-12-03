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03 Aralık 2019, Salı
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'da dönemi sona erdi

Osmanlıspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi

1. 'de 13 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 15. sırada yer alan 'da fatura 'ya kesildi.

1. ekiplerinden , ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Dalcı, yaptığı açıklamada, "Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. İki taraf için de inşallah hayırlı olur. Gönlüm rahat, iyi bir takım bıraktığımı düşünüyorum. Gelecek hocaya başarılar diliyorum. Ahmet ve Melih başkana da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Profesyonellikte gelmek gibi gitmek de var." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor, sezon başında göreve gelen Dalcı yönetiminde çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

  1. 03.12.2019
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