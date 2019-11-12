Koşukavak’a destek
Teknik direktör Yalçın Koşukavak'a sahip çıkan Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, "Hocamızla yola devam edeceğiz. Şu an için bir tasarrufumuz yok. Görevinin başında olacak" dedi.
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Yalçın Koşukavak'a sahip çıktı. Bolu deplasmanında kaçan galibiyetin camiayı üzdüğünü belirten Mestan, "Hocamızla yola devam edeceğiz. Şu an için bir tasarrufumuz yok. Görevinin başında olacak" diye konuştu.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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