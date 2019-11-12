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12 Kasım 2019, Salı
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Koşukavak’a destek

Koşukavak’a destek

Teknik direktör 'a sahip çıkan Başkanı , "Hocamızla yola devam edeceğiz. Şu an için bir tasarrufumuz yok. Görevinin başında olacak" dedi.

Başkanı , 'a sahip çıktı. Bolu deplasmanında kaçan galibiyetin camiayı üzdüğünü belirten Mestan, "Hocamızla yola devam edeceğiz. Şu an için bir tasarrufumuz yok. Görevinin başında olacak" diye konuştu.

  1. 12.11.2019
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