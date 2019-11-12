Koşukavak’a destek

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Yalçın Koşukavak'a sahip çıktı. Bolu deplasmanında kaçan galibiyetin camiayı üzdüğünü belirten Mestan, "Hocamızla yola devam edeceğiz. Şu an için bir tasarrufumuz yok. Görevinin başında olacak" diye konuştu.