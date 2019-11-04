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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Kazanan yok

Kazanan yok

'in 10. haftasında -Giresun maçına konuk ekibin kalecisi Adriano damga vurdu. 7 kurtarış yapan Brezilyalı file bekçisi puanları paylaştırdı.

Günün ilk maçında evinde 'u konuk etti. Maçın ilk yarısı çok tempolu geçmese de etkili olmaya çalışan taraf ev sahibiydi. Ankara ekibi ikinci devrede ise üstünlüğü tamamen alsa da kaleci Adriano'yu geçemedi. Keçiörengücü'nün kaleyi bulan 7 isabetli şutunu da Brezilyalı kaleci başarıyla çıkardı. Giresun spor'da Ahmet Kesim, 44'te Madinda'ya 81'de ise Kone'ye yaptığı fauller nedeniyle çift sarıdan atıldı. İki takım 1'er puan aldı.

  1. 4.11.2019
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