Kazanan yok

Günün ilk maçında Keçiörengücü evinde Giresunspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı çok tempolu geçmese de etkili olmaya çalışan taraf ev sahibiydi. Ankara ekibi ikinci devrede ise üstünlüğü tamamen alsa da kaleci Adriano'yu geçemedi. Keçiörengücü'nün kaleyi bulan 7 isabetli şutunu da Brezilyalı kaleci başarıyla çıkardı. Giresun spor'da Ahmet Kesim, 44'te Madinda'ya 81'de ise Kone'ye yaptığı fauller nedeniyle çift sarıdan atıldı. İki takım 1'er puan aldı.