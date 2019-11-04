Kazanan yok
TFF 1.Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü-Giresun maçına konuk ekibin kalecisi Adriano damga vurdu. 7 kurtarış yapan Brezilyalı file bekçisi puanları paylaştırdı.
Günün ilk maçında Keçiörengücü evinde Giresunspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı çok tempolu geçmese de etkili olmaya çalışan taraf ev sahibiydi. Ankara ekibi ikinci devrede ise üstünlüğü tamamen alsa da kaleci Adriano'yu geçemedi. Keçiörengücü'nün kaleyi bulan 7 isabetli şutunu da Brezilyalı kaleci başarıyla çıkardı. Giresun spor'da Ahmet Kesim, 44'te Madinda'ya 81'de ise Kone'ye yaptığı fauller nedeniyle çift sarıdan atıldı. İki takım 1'er puan aldı.
- 4.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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