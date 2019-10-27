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27 Ekim 2019, Pazar
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Bal gibi galibiyet

Bal gibi galibiyet

, 4. dakikada kalecisi atılan ’u Alkan, Anıl ve Antonio Mrsic’in golleriyle devirip yoluna devam etti.

Adana'da Ahmet Dereli maçın başında net bir fırsat yakaladı fakat Vukovic ile direk gole izin vermedi. 4'te İbrahim Çolak, Adana kalecisi Karacic ile çarpıştı. Hakem Karacic'i faul yaptığını belirtip son oyuncu olması nedeniyle kırmızı kart çıkardı. 14'te Malle soldan çalımlarla girdi, çevirdiği topa vurdu: 1-0. 22'de korner kullanan Bal-Kes'te karambolde vurdu: 2-0. 59'da frikikte Mrsic'in şutu kaleci İrfan'ın kolunun altından ağlara gitti: 3-0.
  1. 27.10.2019
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