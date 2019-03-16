Hayatspor'dan net galibiyet

Bu sonuçla, Hatayspor puanını 47'ye yükseltirken, Osmanlıspor 48 puanda kaldı.

Öte yandan Osmanlıspor'da Muhammed Bayır, 82. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Başkent ekibi, üç oyuncu değişikliği hakkını tamamladığı için kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.

MAÇIN ARDINDAN

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Hatayspor mağlubiyetinin ardından, "50 kişinin önünde oyuncularım motive olamıyor" dedi.



Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor, evinde Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bugün bizim için iyi değildi. Oyuncularım, bugüne gelene kadar çok yüksek performans gösterdi. Göreve geldikten sonra bu takımla beraber aldığımız sonuçlarla ligde üst sıraları hedefleyen bir takım haline geldik. Takım 12 hafta boyunca yüksek performans gösterdi ve sonucunda fiziksel ve mental olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Bu oyunumuza da yansıyor. Ne olursa olsun biz hala ligin üçüncüsüyüz. Ligin yine en iddialı takımlarındanız. Gençlerbirliği takımının çok gerisindeydik ve onları yakaladık. Hatayspor'un bu ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda çok iyi performans gösterdiğini biliyorduk. Böyle bir takıma karşı ilk yarı 2-0 mağlup duruma düştükten sonra işler kolay olmuyor. Lige verilen Milli Takım arasını iyi değerlendirmeliyiz. Osmanlıspor takımı yeniden yükselişe geçecektir. Muhammed sakatlanıp maça 10 kişi devam etmek zorunda kaldıktan sonra gol atmayı başardık. Hatayspor'un golü erken bulması onlar için avantaj oldu. Bizim taraftarımız yok. 50 kişinin önünde oyuncularım motive olamıyor. Seyircinin olduğu yerde takım daha iyi konsantre olur. Burada oynadığımız maçlarda 50 kişi önünde oynamak takıma hazırlık maçında oynuyor havası veriyor. Magaye'nin 15 günlük bir sakatlığı vardı. İhtiyaç olursa diye kadroya aldık. İhtiyaçta oldu. Yanı sıra Mertan ise uzun süredir takıma yüksek performans sağlıyor. Artık yıprandı onu da dinlendirmek istedik, fakat ihtiyaç dahilinde erken değişiklikler yaptık" ifadelerini kullandı.

HATAYSPOR CEPHESİ

Osmanlıspor galibiyeti sonrası sonrası konuşan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Hatay şehrinde beklentiler çok arttı, hedef çok büyüdü. Bunun karşılığını vereceğiz" dedi.



Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, galibiyetten duyduğu sevinci dile getirdi. Palut, "Ligin bitmesine az süre kala bizim için önemli bir maçtı. Rakibimizin üst üste puan kayıpları bu maçı Osmanlıspor için farklı bir hırsla bakmasını sağladı. Osmanlıspor, iyi pas yaptı ama 10. dakikada attığımız golle ve ilk yarı bitmeden attığımız ikinci golle maçı lehimize çevirdik. Takımımın üst üste aldığı iyi skorların sebebi konsantre ve rehavete kapılmama. Hatay şehrinde beklentiler çok arttı, hedef çok büyüdü. Bunun karşılığını vereceğiz. İyi çalışıyoruz, güzel bir sistemimiz var. Şunu söyleyebilirim; çok çalışma, konsantrasyon, her maçı tek tek ele almamız bizim bugün sahadan 3 puanla ayrılmamızı sağladı" dedi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Gökmen Olgaç

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 38 Mathew), Lumanza (Dk. 60 Magaye), Burhan Eşer, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 38 Mertan Caner Öztürk), Ayuk

Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Yasin Güreler, Diallo (Dk. 86 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 68 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Nimaga), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın

Goller: Dk. 10, 32 ve 57 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 84 Burhan Eşer (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Muhammed Bayır, Dk. 26 Todorovic, Dk. 49 Burhan Eşer, Dk. 90 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 61 Gökhan Karadeniz, Dk. 77 Korkishko, Dk. 90+1 Yasin Güreler (Hatayspor)