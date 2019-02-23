Tahkim Kurulu'nun Ümit Özat kararı
TFF Tahkim Kurulu, teknik direktör Ümit Özat ile ilgili kararını verdi.
TFF TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;
TFF Tahkim Kurulu 23 Şubat 2019 günlü (11) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.
1. E.2019/68 - K.2019/79
Adana Demir Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ümit Özat ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/679 K.2018-2019/839 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Adana Demir Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ümit Özat'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Tahkim Kurulu'nun Ümit Özat kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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