Tahkim Kurulu'nun Ümit Özat kararı
23 Şubat 2019, Cumartesi
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'nun kararı

Tahkim Kurulu'nun Ümit Özat kararı

, teknik direktör ile ilgili kararını verdi.

TFF TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

23 Şubat 2019 günlü (11) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

1. E.2019/68 - K.2019/79

'nün teknik sorumlusu ile ilgili 'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/679 K.2018-2019/839 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Adana Demir Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ümit Özat'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

  1. 23.02.2019
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