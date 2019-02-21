Denizlispor'dan gözdağı
Ligde haftanın maçında lider Denizlispor, Osmanlıspor’u ağırlıyor. İldiz, “Güçlü bir rakip ama biz kazanacağız” dedi.
Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında lider Denizlispor, ikinci Osmanlıspor'u konuk edecek. Pazar 16.00'da oynanacak maç öncesi çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yücel İldiz, açıklamalarda bulundu. Osmanlıspor'un ligdeki son 11 maçın 10'unu kazanmasına dikkat çeken İldiz, rakip bu serinin altını çizdi.
SEYİRCİ AVANTAJIMIZ VAR
Yücel İldiz, saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmak istediklerini belirterek, "Çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Osmanlıspor da tıpkı bizim gibi çok iyi bir seri yakaladı. Sahad an galibiyetle ayrılmak adına en iyi mücadelemizi göstereceğiz" dedi. Horoz'da, sol bek Kerem Can ile orta saha Deniz'in ise cezası sona erdi.
- 21.2.2019
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