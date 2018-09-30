Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    1. Lig'in 7. haftasında , sahasında 'u 4-0 yendi.

    Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi.

    1. Lig'in 7. haftasında , sahasında 'u 4-0 yendi.

    ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI, MAÇI TARAFTARLARLA İZLEDİ
    1. Lig'in 7. haftasında sahasında 'u 4-0 yendiği maçta, Kulüp Başkanı Murat Sancak maçı tribünde taraftarlarla birlikte izledi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, maç başlamadan önce maraton tribününe geçip, ilk 30 dakikayı orada izledi. Daha sonra Kuzey Kale arkasına geçerek Şimşekler grubu ile maçı takıp etti. Maç boyunca taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı. Maç sonunda Sancak taraftarlarının alkışı ile birlikte stadyumdan ayrıldı.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Yasin Kol, Habip Tiryaki, Kamil Çetin

    Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mitrovic, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, , Traore, Kage (Dk. 61 Kosecki), Hakan Bilgiç, (Dk. 80 ), Orkan Çınar (Dk. 70 ), Pote

    Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 78 Kaan Gül), Furgan Polat, , Talha Erdoğan, Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner

    Goller: Dk. 13 Kage, Dk. 30 Galip Güzel, Dk. 73 Mehmet Özcan (Kendi kalesine), Dk. 82 Berk Yıldız (Adana Demirspor)

    Sarı kart: Dk. 31 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

    1. 30.9.2018 21:47
    2. Güncelleme: 30.9.2018 21:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN