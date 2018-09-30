ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI, MAÇI TARAFTARLARLA İZLEDİ

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendiği maçta, Kulüp Başkanı Murat Sancak maçı tribünde taraftarlarla birlikte izledi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, maç başlamadan önce maraton tribününe geçip, ilk 30 dakikayı orada izledi. Daha sonra Kuzey Kale arkasına geçerek Şimşekler grubu ile maçı takıp etti. Maç boyunca taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı. Maç sonunda Sancak taraftarlarının alkışı ile birlikte stadyumdan ayrıldı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Habip Tiryaki, Kamil Çetin

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mitrovic, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Galip Güzel, Traore, Kage (Dk. 61 Kosecki), Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk (Dk. 80 Batuhan Karadeniz), Orkan Çınar (Dk. 70 Berk Yıldız), Pote

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 78 Kaan Gül), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Talha Erdoğan, Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 13 Kage, Dk. 30 Galip Güzel, Dk. 73 Mehmet Özcan (Kendi kalesine), Dk. 82 Berk Yıldız (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 31 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)