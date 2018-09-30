Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi.
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi.
ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI, MAÇI TARAFTARLARLA İZLEDİ
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendiği maçta, Kulüp Başkanı Murat Sancak maçı tribünde taraftarlarla birlikte izledi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, maç başlamadan önce maraton tribününe geçip, ilk 30 dakikayı orada izledi. Daha sonra Kuzey Kale arkasına geçerek Şimşekler grubu ile maçı takıp etti. Maç boyunca taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı. Maç sonunda Sancak taraftarlarının alkışı ile birlikte stadyumdan ayrıldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yasin Kol, Habip Tiryaki, Kamil Çetin
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mitrovic, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Galip Güzel, Traore, Kage (Dk. 61 Kosecki), Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk (Dk. 80 Batuhan Karadeniz), Orkan Çınar (Dk. 70 Berk Yıldız), Pote
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 78 Kaan Gül), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Talha Erdoğan, Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner
Goller: Dk. 13 Kage, Dk. 30 Galip Güzel, Dk. 73 Mehmet Özcan (Kendi kalesine), Dk. 82 Berk Yıldız (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 31 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)
- 30.9.2018 21:47
- Güncelleme: 30.9.2018 21:57
- Serkan Korkmaz: Taraftarlar Fenerbahçeli oyuncuları yuhaladı
- Emre Bol: "Fenerbahçe için daha büyük bir facia olabilir mi?"
- Erman Toroğlu: Şener Fenerbahçe'nin futbolcusu değil
- Erman Toroğlu: Mehmet Topal oyun kuruyorsa, Fenerbahçe'nin işi bitmiştir
- Bursaspor taraftarından Beşiktaşlı taraftarlara saldırı
-
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Rezalet!
Toplam 1
Yorum
aykutu istiyoruz. ersun yanalla falan olmaz bu iş. aykut hocayı istiyoruz.
-
Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 1
Yorum
rıdvan demirkol rıdvan hocam, mehmet demirkol hocam, ne olacak bu fenerbahçenin hali.
-
Babel'den zemin tepkisi
Toplam 5
Yorum
Semih Antalya stadı 10 katı eksiğine yapılmış aradaki farkı görünce yazık diyorum. Şenol yönetenlere sorgulama demesi boşuna değil
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.