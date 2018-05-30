Elazığspor'da yönetim istifa etti – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da yönetim istifa etti

    Elazığspor'da yönetim istifa etti

    1'inci Lig ekiplerinden Tetiş Yapı 'da 4 gün önce yapılan kongrede başkanlığa seçilen ve yönetimi istifa etti.

    Tetiş Yapi Kulübü Başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Elazığspor'umuzun içinde bulunduğu durumun zorluğu sebebiyle iki gün içerisinde acilen oluşturulan 25 kişilik Yönetim Kurulu olarak yaptığımız ilk toplantı sonucunda maalesef birliktelik sağlanamamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun istifa etmesi nedeniyle görev dağılımının yapılamamasından dolayı göreve devam edemeyeceğimizi belirtmek isterim. Elazığspor'umuzun daha fazla zarar görmemesi ve zaman kaybı yaşamaması için yönetim kurulu olarak istifa ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

    1. 30.5.2018 09:43
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