Şampiyonluk coşkusu – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    coşkusu

    Şampiyonluk coşkusu

    ’u deviren Afjet Afyon’un 1. Lig’e yükselmesi şehirde coşkuyla kutlandı. 7’den 77’ye binlerce taraftar meydanları doldu taşırdı.

    Afjet Afyonspor'un, play-off finalinde 'u mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi 'da coşkuyla kutlandı. Çok sayıda taraftar sokağa dökülerek şampiyonluğun mutluluğunu yaşadı. Bitiş düdüğünün ardından meydanlara çıkan 7'den 77'ye binlerce taraftar, sloganları attı. Mor-beyazlı formayı sırtına geçiren ve eline bayrağını alan Afyonlular, meşaleler eşliğinde müthiş görüntüler oluşturdu. Bayram havasında geçen kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Kulüp Başkanı Salih Sel, "Şampiyonluğumuzu tüm Afyonkarahisarlılara hediye ediyoruz. Hedefimiz elbetteki Süper Lig. Tüm şehre şampiyonluğumuz, kupamız hayırlı olsun" dedi.
    1. 29.5.2018
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