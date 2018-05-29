Şampiyonluk coşkusu
Sakaryaspor’u 2-1 deviren Afjet Afyon’un 1. Lig’e yükselmesi şehirde coşkuyla kutlandı. 7’den 77’ye binlerce taraftar meydanları doldu taşırdı.
Afjet Afyonspor'un, play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi Afyonkarahisar'da coşkuyla kutlandı. Çok sayıda taraftar sokağa dökülerek şampiyonluğun mutluluğunu yaşadı. Bitiş düdüğünün ardından meydanlara çıkan 7'den 77'ye binlerce taraftar, şampiyonluk sloganları attı. Mor-beyazlı formayı sırtına geçiren ve eline bayrağını alan Afyonlular, meşaleler eşliğinde müthiş görüntüler oluşturdu. Bayram havasında geçen kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Kulüp Başkanı Salih Sel, "Şampiyonluğumuzu tüm Afyonkarahisarlılara hediye ediyoruz. Hedefimiz elbetteki Süper Lig. Tüm şehre şampiyonluğumuz, kupamız hayırlı olsun" dedi.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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