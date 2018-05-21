Altınordu ikinci kez UEFA'da – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Altınordu ikinci kez 'da

    Altınordu ikinci kez UEFA'da

    Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi finalinde Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu, bir yıllık aranın ardından Türkiye'yi Gençlik Ligi'nde ikinci kez temsil etme hakkı kazandı.

    U19 Süper Ligi lideri Bursaspor ve U19 1. Lig lideri Altınordu'nun arasında Antalya'da oynanan maçında İzmir temsilcisi rakibini 1. dakikada Embiya Ayyıldız, 12. dakikada Berkay Görmez'in golleriyle dize getirdi. Bursaspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 90. dakikada Gökalp'ten geldi. Şampiyon Altınordu'ya kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu verdi. Altınordu'nun gençleri maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Lacivert-Kırmızılar, geçen sezon aynı yaş grubunda 3-1 yenilerek Süper Kupa'yı ve Avrupa biletini kaptırdığı rakibinden rövanşı almış oldu. İzmir ekibi 2017'de Gençlik Ligi'nde Play-Off'ta 'e elenmişti.

    Altınordu, altyapı takımlarıyla son 6 sezonda 7'nci Türkiye şampiyonluğunu kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. 2012-13'te U13 takımının Türkiye şampiyonu olmasıyla müthiş seriye başlayan kırmızı-lacivertliler, 2015-16'da U14 ve U19, 2016-17'de ise U13, U16 ve U17 kategorilerinde şampiyonluk kupalarını İzmir'e getirdi. Altınordu, yarın saat 17.00'de Antalya'da U17 Elit Ligi Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi, bu mücadeleden de galibiyetle ayrıldığı taktirde 8. Türkiye şampiyonluğunu kazanacak. Kırmızı-lacivertliler kazandığı kupaların yanı sıra genç milli takımlara gönderdiği oyuncularla gururlandı. Son 6 sezonda Altınordu patentli 45 futbolcu genç milli takım kadrolarında görev aldı. Avrupa'da top koşturan Altınordu altyapısı patentli ve Çağlar Söyüncü, A Milli Takım seviyesine kadar yükselmeyi başardı.

    1. 21.5.2018 11:09
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