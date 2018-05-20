BB ERZURUMSPOR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ!

Spor Toto 1'inci Lig play-off final karşılaşmasında BB Erzurumspor, Gazişehir Gaziantep'i penaltılar sonucunda 5-4 yenerek Rizespor ve Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.



MAÇIN YILDIZI HAKAN CANBAZOĞLU!

Erzurumspor'un kalecisi Hakan Canbazoğlu kurtardığı 4 penaltıyla büyük zaferin kahramanı oldu.



"ERZURUMSPOR'U LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIDIK"

Süper Lig'e yükselen son takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "20 sene sonra Erzurumspor'u layık olduğu yere taşıdık. İki penaltı kaçırdığımızda da inancımızı yitirmedik. Analarının ak sütü gibi helal olsun" dedi.

Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde Bursa'da Gazişehir Gaziantep ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan müsabakadan penaltı atışları sonunda 5-4 galip ayrılarak Süper Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok mutluyuz. Sezonun finalini yaptık. Bugün iki şampiyon çıktı. Galatasaray ve Erzurumspor. Erzurumspor'u hak ettiği yere taşıdık. Sonsuz mutluluğunu yaşadık. İki penaltı kaçırdığımızda da inancımızı yitirmedik. Analarının ak sütü gibi helal olsun. Bizler onlara yol gösterdik. Muhteşem taraftarımız vardı. İçeride, dışarıda büyük destek verdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız bize büyük destek sağladı. Bu iş birlik beraberlik işi. Herkesi tebrik ediyorum. 20 sene sonra Erzurumspor'u layık olduğu yere taşıdık. İnşallah soyunma odasında futbolcularımla da bunu yaşayacağım. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun" dedi.

"Erzurumspor ile devam etmeyi tabii ki istiyorum"

Erzurumspor'un Türkiye tarihine geçtiğini ifade eden Altıparmak, "4 sene önce 3. Lig'e yeni çıkmıştı. Mehmet Sekmen gibi bir başkanımız var. Her şeyini seferber etti Erzurumspor için. Erzurumspor ile devam etmeyi tabii ki istiyorum, yönetimimiz de istiyor. Şu anda şampiyonluğu doya doya kutlamak istiyorum. Biz burada devam etmek istiyoruz. Süper Lig'de çalışmak bizim de hedeflerimizden biri. Bir türlü orayı yakalayamamıştık. Benim için çok büyük hayal değil. Biz buralara çalışarak geldik. Arkamızdan kimse iteklemedi. Buralara tırnağımızla kazıyarak geldik" diye konuştu.



TFF'DEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'A KUTLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), penaltılara giden Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i geçerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Spor Lig'de başarılar dileriz." denildi.