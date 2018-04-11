"Lider olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    "Lider olarak 'e çıkmak istiyoruz"

    "Lider olarak <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'e çıkmak istiyoruz"

    1. Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Denizlispor'a konuk olacak 'un oyuncusu , lider olarak 'e çıkmak istediklerini belirterek, "Bu hedef doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz." dedi.

    , Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, telafisi olmayan haftalara girdiklerini söyledi.

    Her maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Recep, "Ligde son haftalarda ister istemez konsantrasyon biraz düşebilir. Biz bunu engellemek için kendimizi biraz daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda takım olarak da birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

    Recep, hafta sonu oynayacakları Denizlispor karşılaşmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Bu maç benim için de ayrı önem taşıyor. Çünkü memleketimin takımıyla oynayacağız ancak ne olursa olsun bizim hedeflerimiz var. Lider olarak 'e çıkmak istiyoruz. hedefi doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Elbette zorlu bir maç olacak ama biz iyi bir ekibiz ve iyi bir çıkış yakaladık. Bunu sonuna kadar devam ettirip Süper Lig'e çıkacağız."

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:37
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