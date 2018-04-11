Recep Niyaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, telafisi olmayan haftalara girdiklerini söyledi.

Her maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Recep, "Ligde son haftalarda ister istemez konsantrasyon biraz düşebilir. Biz bunu engellemek için kendimizi biraz daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda takım olarak da birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Recep, hafta sonu oynayacakları Denizlispor karşılaşmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu maç benim için de ayrı önem taşıyor. Çünkü memleketimin takımıyla oynayacağız ancak ne olursa olsun bizim hedeflerimiz var. Lider olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Süper Lig hedefi doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Elbette zorlu bir maç olacak ama biz iyi bir ekibiz ve iyi bir çıkış yakaladık. Bunu sonuna kadar devam ettirip Süper Lig'e çıkacağız."