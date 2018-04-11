Altınordu’ya hücum – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Altınordu’ya hücum

    Altınordu’ya hücum

    Türk futbolunun son dönemde parlayan yıldızının genç isimlerine dev kulüplerden teklif yağıyor

    Son yıllarda ve Çağlar Söyüncü'yü Türk futboluna armağan eden Altınordu, yeni yıldız adaylarını kulüpten uğurlamaya hazırlanıyor. İzmir ekibinde bu sezon attığı 9 golle dikkat çeken sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı için ekiplerinin nabız yokladığı belirtildi. Başakşehir'in ardından Galatasaray'ın da talip olduğu genç isme gelen tekliflerin 750 bin Euro ve 1 milyon Euro arasında değiştiği kaydedildi. Başkan 'ın, 3 milyon Euro'nun altında bonvervise 'evet' demeyeceği öğrenildi. Barış'ın, savunmanın sağında görev yapan ikizi Kerim, kaleciler Erce Kardeşler ve Berke Özer için gelen tekliflerin de sezon sonunda değerlendirileceği bildirildi.

    ZAFER YAKIN
    SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen 'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ligi zirvede bitirmek istediklerini söyledi. Bu haftaki maçının zor olacağını vurgulayan başarılı hoca, "Oyuncularım artık bu olayın bilincindeler. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz. Bundan sonraki haftalarda da bu avantajımızı rakiplerimize vermek istemiyoruz. Doğru işler yaparak buraya kadar getirdiğimiz bu noktayı en iyi şekilde noktalayarak takımımızı istediğimiz hedefe getirmek istiyoruz" diye konuştu. SAMUDİO KALMAK İSTİYOR
    BU sezon attığı 18 golle krallıkta zirveye kurulan Samudio, takımda kalmak istediğini söyledi. Kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğini belirten Paraguaylı forvet, "Süper Lig'e çıktığımızda daha da iyi olacağım. A.Gücü maçında attığım iki golde taraftarların çıldırdığını gördüm. Tüylerim diken diken oldu" ifadelerini kullandı.

    FİNAL GİBİ DÖRT MAÇ
    Hem hukuk okuyan hem de futbol macerasını Ankaragücü'nde sürdüren Umut Nayir, takımın ve kendisinin geleceğine dair açıklamalar yaptı. Kritik süreçte olduklarını vurgulayan 25 yaşındaki golcü, "Direkt rakibimiz olan Ümraniye ve Gazişehir'le oynayacağız. İstediğimiz sonuçlarla ayrılabilirsek avantajı da elimize geçiririz. Kalan dört maçımızı da kazanırsak diğer rakiplerimize bakmadan istediğimiz Süper Lig'e yükseliyoruz" dedi.

    SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR
    Osmanlıspor'dan kiralık olarak sarı-lacivertli ekipte forma giyen Umut, gelecek sezonla ilgili, "Osmanlı ile 1 senelik daha sözleşmem var. Sezon sonunda inşallah Süper Lig'e yükseldikten sonra değerlendirmesini yapacağız" açıklamasını yaptı.

    BUCA'DA HOLİGAN DEHŞETİ
    2. Lig 'ta geçtiğimiz hafta deplasmanda Bodrumspor'a 6-2 mağlup olarak düşme potasına yerleşen 'da sular durulmuyor. Sarı-lacivertli ekipte bir grup taraftar geçtiğimiz gece kulübün tesislerini bastı. Sayıları 10 kadar olan holiganın futbolcuların kaldığı bungalov evleri ile tesis binasının camlarını kırdığı belirtildi. Baskın sonrası evlerde kalan genç futbolcular büyük bir şok yaşadı, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Jandarmanın tesislere gelmesiyle taraftarların yaka paça uzaklaştırıldığı kaydedildi. Olay sırasında tesislerde güvenlik görevlisi bulunmadığı belirtildi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:26
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