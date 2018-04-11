Altınordu’ya hücum
Türk futbolunun son dönemde parlayan yıldızının genç isimlerine dev kulüplerden teklif yağıyor
ZAFER YAKIN
SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ligi zirvede bitirmek istediklerini söyledi. Bu haftaki Denizli maçının zor olacağını vurgulayan başarılı hoca, "Oyuncularım artık bu olayın bilincindeler. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz. Bundan sonraki haftalarda da bu avantajımızı rakiplerimize vermek istemiyoruz. Doğru işler yaparak buraya kadar getirdiğimiz bu noktayı en iyi şekilde noktalayarak takımımızı istediğimiz hedefe getirmek istiyoruz" diye konuştu. SAMUDİO KALMAK İSTİYOR
BU sezon attığı 18 golle krallıkta zirveye kurulan Samudio, takımda kalmak istediğini söyledi. Kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğini belirten Paraguaylı forvet, "Süper Lig'e çıktığımızda daha da iyi olacağım. A.Gücü maçında attığım iki golde taraftarların çıldırdığını gördüm. Tüylerim diken diken oldu" ifadelerini kullandı.
FİNAL GİBİ DÖRT MAÇ
Hem hukuk okuyan hem de futbol macerasını Ankaragücü'nde sürdüren Umut Nayir, takımın ve kendisinin geleceğine dair açıklamalar yaptı. Kritik süreçte olduklarını vurgulayan 25 yaşındaki golcü, "Direkt rakibimiz olan Ümraniye ve Gazişehir'le oynayacağız. İstediğimiz sonuçlarla ayrılabilirsek avantajı da elimize geçiririz. Kalan dört maçımızı da kazanırsak diğer rakiplerimize bakmadan istediğimiz Süper Lig'e yükseliyoruz" dedi.
SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR
Osmanlıspor'dan kiralık olarak sarı-lacivertli ekipte forma giyen Umut, gelecek sezonla ilgili, "Osmanlı ile 1 senelik daha sözleşmem var. Sezon sonunda inşallah Süper Lig'e yükseldikten sonra değerlendirmesini yapacağız" açıklamasını yaptı.
BUCA'DA HOLİGAN DEHŞETİ
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçtiğimiz hafta deplasmanda Bodrumspor'a 6-2 mağlup olarak düşme potasına yerleşen Bucaspor'da sular durulmuyor. Sarı-lacivertli ekipte bir grup taraftar geçtiğimiz gece kulübün tesislerini bastı. Sayıları 10 kadar olan holiganın futbolcuların kaldığı bungalov evleri ile tesis binasının camlarını kırdığı belirtildi. Baskın sonrası evlerde kalan genç futbolcular büyük bir şok yaşadı, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Jandarmanın tesislere gelmesiyle taraftarların yaka paça uzaklaştırıldığı kaydedildi. Olay sırasında tesislerde güvenlik görevlisi bulunmadığı belirtildi.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:26
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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