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YEMEKTEYİZ puan tablosu 2 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hava kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Hava Hanım oldu. Hava Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hava kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 2 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 18:50
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 2 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hava kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Hava Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 2 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAVA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2 Mayıs yarışmacısı Hava Hanım oldu. Hava Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Sema: 6

Serkan: 5

Şeyda: 6

Mahsum: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MAHSUM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1 Mayıs yarışmacısı Mahsum Bey oldu. Mahsum Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Hava: 4

Sema: 4

Serkan: 5

Şeyda: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Nisan yarışmacısı Serkan Bey oldu. Serkan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Hava: 4

Sema: 5

Mahsum: 4

Şeyda: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞEYDA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Nisan yarışmacısı Şeyda Hanım oldu. Şeyda Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Hava: 5

Sema: 4

Mahsum: 4

Serkan: 5

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