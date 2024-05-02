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KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı FULL

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Kül Masalı her hafta Perşembe akşamları izleyici karşısına geçiyor. Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı ve yoksul bir geçmişten gelen Özge'nin aşkını anlatan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana dikkat çekti. İzleyiciler Kül Masalı 10. bölüm fragmanı izle sorguları yapıyor. Kül Masalı yeni bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 18:50
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KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı FULL

Kül Masalı TRT 1 ekranlarında her hafta Salı akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Entrika ve heyecanın doruk yaptığı dizi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kül Masalı 10. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

KÜL MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Jale'nin türküyü annesinin değiştirdiği sözlerle söylemesi Özge için çok sarsıcı olur. Özge, Jale ve Arat'ın annesini tanıyor olma ihtimalini araştırmaya karar verir. Annesinin yaşadığını bilen tek kişi olan kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler.

Diğer yandan Tufan Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Tufan, Arat'tan beklediği itirafı alamasa da Jale'nin geçmişi ile ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir. Neveser ise Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir.

Komiser yardımcısı Müge'nin hedefinde ise Jale'nin kaybının ardındaki en büyük şüpheli Erhan vardır. Nihayetinde kendini tüm yaşananların dışında tutmaya çalışan Erhan'ın aslında hiç de dürüst davranmadığını sarsıcı bir şekilde öğreniriz. Son olarak beklenmedik bir anda Giraylı köşküne gelen davetsiz misafirler, Jale'nin geçmişiyle ilgili büyük sırrı ortaya çıkarıp tüm ailenin üzerinde bir bomba etkisi yaratırlar.

KÜL MASALI KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

KÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Alkan

Sevda Erginci

Başak Gümülcinelioğlu

Hülya Darcan

Ushan Çakır

Özgür Çevik

Gizem Güneş

Gizem Kala

Berfu Öngören

Handan Yıldırım

İlker Sami Kılıç

Kahraman Sivri

Güner Özkul

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