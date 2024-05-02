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Aldatmak 67. BÖLÜM İZLE - Aldatmak son bölüm izle - atv Aldatmak izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluştu. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 2 Mayıs Perşembe günü 67. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Aldatmak 67. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor İşte Aldatmak dizisi 67. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 18:40
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Aldatmak 67. BÖLÜM İZLE - Aldatmak son bölüm izle - atv Aldatmak izle

ALDATMAK 67. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 67. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 67. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 67. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır. Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır.

Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır. Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

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ALDATMAK 67. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 65. BÖLÜM İZLE

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